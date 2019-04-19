Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları sektör temsilcilerimizle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'den paylaşımda bulundu.



Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi:





Bankacılık sektörümüzün gündemindeki tüm konuları ve bu alandaki politikalarımızı, sektör temsilcilerimiz ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı bir istişare toplantısında ele aldık.