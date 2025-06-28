Haziran doğum yardımı ödemeleri yattı mı? Birinci, ikinci ve üçüncü çocuk için aylık kaç TL ödeniyor?
Anne babalar tarafından Haziran doğum yardımı ödemeleri takip ediliyor. Mayıs ayında 163 bin 295 haneye yatırılan ödemeler sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haziran ödemelerine dair yeni bir açıklama geldi. Peki, Haziran doğum yardımı ödemeleri yattı mı? İşte, son durum...
Anne babalara çocuk başına verilen doğum yardımı ödemeleri devam ediyor. İlk ödemelerin Mayıs ayında yapılmasından sonra gözler Haziran ayına çevrildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık yapılan destek ödemelerinde ilk çocuğa tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuğa 60 ay boyunca 1.500 TL, daha fazla çocuk sayısına ise yine 60 ay boyunca 5 bin TL ödeniyor. Peki, Haziran doğum yardımı ödemeleri yattı mı? İşte, detaylar...
HAZİRAN AYI DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Haziran ayı doğum yardımı ödemeleri 27 Haziran Cuma 2025 günü hesaba yattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımıza verdiğimiz önemli desteklerden biri doğum yardımları oldu. Bugün 220 bin 268 annemizin hesabına haziran ayı doğum yardımı ödemelerini yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 750 milyon liralık ödeme gerçekleştirerek ailelere destek olduk." dedi
1. 2. VE 3. ÇOCUK YARDIMI YENİ AYLIK TUTARI
İlk çocuk: 5.000 TL (Tek Sefer)
2. çocuk: 1.500 TL (60 ay)
3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL (60 ay)
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda hayata geçirilen doğum yardımlarına başvuruların, 8 Nisan 2025 Salı gününden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlandığını bildirdi.
Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı Tanıtım Programı'mızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek." diye konuştu.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:
“Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak."