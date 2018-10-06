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HDP'den iki vekil TİP'e geçti

Hatay milletvekili Barış Atay ve İstanbul milletvekili Erkan Baş, HDP'den istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı. HDP'den 'anlaşmalı' olarak istifa eden iki isim, seçildikleri parti ile ittifakı sürdüreceklerini açıkladılar. Bu kararla TİP 49 yıl sonra Meclis'e girmiş oldu

06.10.2018 - 16:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

12 Mart 1971 muhtırası sonrasında 21 Temmuz’da kapatılan ve daha sonra yeniden örgütlenmesine rağmen Meclis’e girmeyi başaramayan Türkiye İşçi Partisi, 49 yıl sonra Meclis’e girdi. 24 Haziran’da HDP’den milletvekili seçilen Erkan Baş ile Barış Atay, TİP’e katılma kararını HDP Eş Genel Başkanlarının da katıldığı basın toplantısında açıkladı. Türkiye İşçi Partisi’nin Kadıköy’deki İstanbul İrtibat Bürosu'nda düzenlenen toplantıda HDP milletvekilleri Erkan Baş ve Barış Atay, partilerinden istifa ederek TİP’e geçtiklerini duyurdu.

HDP'NİN VEKİL SAYISI 65'E DÜŞTÜ

Barış Atay yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle, İstanbul ve Hatay Milletvekilleri olarak HDP grubunda sürdürdüğümüz mücadeleyi, kuruluş çalışmalarını sonlandıran Türkiye İşçi Partisi üyeleri olarak sürdüreceğinizi kamuoyuna duyuruyoruz" dedi. Baş ve Atay'ın HDP'den ayrılmasıyla HDP'nin milletvekili sayısı 65'e düşmüştü.

AYBAR TARAFINDAN KURULMUŞTU

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP), ilk genel başkanı 1962 yılında genel başkanlığa getirilen Mehmet Ali Aybar'dı. Bir hukukçu olan Aybar, 1965 ve 1969 genel seçimlerinde TİP'ten İstanbul Milletvekili olarak iki kez Meclis'e girmişti. Aynı dönemde SSCB'nin Çekoslovakya'yı işgaline karşı çıkan Aybar, "Türkiye'ye özgü sosyalizm" görüşünü savunarak 1969 yılında genel başkanlıktan, 1971 yılında ise kurduğu partinin üyeliğinden istifa etti.

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