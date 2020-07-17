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HDP'li Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebi

HDP Merkez Disiplin Kurulu, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.

Mensur Işık

HDP'den yapılan açıklamada, "Ebru Işık’ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık’ın savunması alınacaktır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir şekilde kabul etmediğimiz kadına yönelik şiddete karşı tavrımız nettir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, erkek şiddetine asla geçit vermeyeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz. Örgütlenen erkek egemenliği karşısında Kadın Mücadelesi Her Yerde diyerek her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın yalnız değildir."

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