Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa'HDP'li vekil eşini darp etti' iddiası - Haberler
ABONE OL

'HDP'li vekil eşini darp etti' iddiası

Ankara'da, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, öğretmen eşi Ebru Işık'ı darbettikten sonra hastaneye gitmesine engel olduğu iddia edildi. HDP'den yapılan açıklamada ise, "Bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz" denildi

Mensur Işık
HABERTURK.COM / DHA

Olay, dün gece saatlerinde HDP'li Mensur Işık ile Ebru Işık çiftinin Çankaya ilçesindeki evinde meydana geldi. Mensur Işık ile Ebru Işık arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Mensur Işık, iddiaya göre; Ebru Işık'ı yumruklayarak darbetti. Mensur Işık, hastaneye gitmek isteyen eşine engel olarak, cep telefonunu sakladı.

HDP'li Işık, eşinin ağrılarının artması üzerine evine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi olan Ebru Işık, doktorlarından yardım istedi. Doktorların ihbarı üzerine hastaneye polis ekibi sevk edildi.

Ebru Işık'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlata polis ekipleri, Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

HDP'DEN AÇIKLAMA

HDP'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah saatlerinde, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’ın eşi Ebru Işık’a şiddet uyguladığı haberi medyaya yansıdı. Basına yansıyan kadına yönelik bu şiddetle ilgili kadının beyanını esas alarak gerekli araştırmayı başlattığımızı belirtmek isteriz.

Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele, HDP Kadın Meclisi olarak varlık ve mücadele gerekçemizdir. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin karşısında duracağız ve bununla mücadele etmekte ısrarlı olacağımızı bir kez daha kadınlar başta olmak üzere tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Konuyla ilgili durumu araştırdığımızı ve gerekli mekanizmaları işleteceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! Bakan Ziya Selçuk'tan LGS açıklaması!
GÜNDEMBakan Selçuk'tan LGS açıklaması!
Yüksek Askeri Şura, terfi ve atama dosyalarını ele alacak - Haberler
GÜNDEMYAŞ'ta gündem temdit!
Son dakika haberi Ayasofya için işbirliği protokolü imzalandı!
GÜNDEMAyasofya için işbirliği protokolü imzalandı!
Adrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir adrese dayalı lise sorgulama
GÜNDEMAdrese dayalı lise sorgulama nasıl yapılıyor?
LGS taban puanları 2020: Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Lisesi, Spor Lisesi
GÜNDEMLGS taban puanları açıklandı mı?
Seradaki ölümden cinayet çıktı! Yanında çalışan genç ile kız arkadaşı gözaltında
GÜNDEMSeradaki ölümden cinayet çıktı
Yüzdelik dilim nedir? Yüzdelik dilim hesaplama nasıl yapılır? 2019 MEB yüzdelik dilimler ve illere göre lisele
GÜNDEMYüzdelik dilim nasıl hesaplanır?
Son dakika LGS sonuçları! Merakla beklenen LGS sınav sonuçları açıkladı! İşte sorgulama ekranı
GÜNDEMLGS sonuçları açıklandı!
Emniyet'ten uzun yola çıkacaklara mola uyarısı: 2 saatte bir mola verin
GÜNDEMEmniyet'ten tatilcilere uyarı!
'Cenaze' husumetinde meydan savaşı: 1 ölü, 5 yaralı
GÜNDEM'Cenaze' husumetinde meydan savaşı: 1 ölü, 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X