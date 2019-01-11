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HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü hakkında 02 Kasım 2016 tarihinde partisinin Suruç ilçe teşkilatı tarafından yapılan 'Önderliğime, toprağıma, özgürlüğüme sahip çıkıyorum' konulu panele katıldığı için 'Terör örgütü propagandası yaptığı' iddiası ile 22 Ekim 2018 tarihinde açılan davanın 2´nci duruşması Şanlıurfa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Sürücü katılmazken, avukatları hazır bulundu.
DHA'nın haberine göre, mahkemede kimlik tespitlerinin ardından duruşmaya geçildi. Duruşmada söz alan Sürücü´nün avukatları, müvekkillerinin milletvekili olduğunu, dolayısı ile davanın durdurulması talebini iletti. Mahkeme, avukatların davanın durdurulması talebini reddederken, Sürücü hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı verdi. Bunun üzerine karara tepki gösteren avukatlar, müvekkillerinin milletvekilliği dokunulmazlığı olduğunu, mahkemenin böyle bir karar veremeyeceğini belirtti. Müvekkilinin milletvekili olduğuna dair meclis mazbatasının dosyaya eklendiğini söyleyen avukatlar, kararın Anayasa ve hukuka aykırı olduğunu, müvekkilleri hakkında zorla getirme kararı veya yakalama kararı verilmesi durumunda mahkemenin suç işlemiş olacağını, gerekirse mahkeme heyetini şikayet etme hatta mahkeme heyetini tümden reddetme haklarını kullanacaklarını ifade etti.
Avukatların tepkisi üzerine mahkeme başkanı yargılamanın durdurulmasının gerekip gerekmediğini daha sonra değerlendireceklerini söyleyerek, zorla getirilme kararını tekrarlayıp bir sonraki duruşmanın 25 Mart tarihinde görülmesine karar verdi.
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