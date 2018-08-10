Hearts - Celtic maçı öncesi rakamlar

Hearts ve Celtic, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İskoçya Premiership maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 3 puanlı Hearts 1. sırada bulunuyor, Celtic 3 puana sahip ve 3. sırada. Hearts son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Celtic son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 300 kodlu maçı oynayanlar; Hearts galibiyet oranı 4.60, beraberlik oranı 3.75, Celtic galibiyet oranı 1.40. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Hearts son hafta oynanan Kilmarnock maçında 1-0 yenildi.

Celtic ise Aberdeen karşılaşmasında 0-1 yenildi.

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