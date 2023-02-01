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Haberler Dünyadan Heddy Lester kansere yenik düştü - Magazin haberleri
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Heddy Lester kansere yenik düştü

1977 Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkesi Hollanda'yı 'De mallemolen' adlı şarkıyla temsil eden ve yarışmada 12'nci olan Heddy Lester'ın vefat ettiği bildirildi

Heddy Lester kansere yenik düştü - Magazin haberleri
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Hollandalı şarkıcı Heddy Lester'den acı haber geldi. Lester'ın Amsterdam'daki evinde 72 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Heddy Lester'ın uzun süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı.

"HASTALIKLA MUAZZAM BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİ"

Heddy Lester'ın kardeşi Frank Affolter, "Hastalıkla muazzam bir şekilde mücadele etti. İlk başta doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu ta ki birkaç hafta önce kanserin karaciğerini de etkilediği ortaya çıkana kadar... Sonra aniden çok hızlı bir şekilde öldü" açıklamasını yaparak, üzüntüsünü dile getirdi.

Kariyerine 1974 yılında başlayan Lester, Amsterdam doğumluydu. Heddy Lester, Gert Balke'yle birlikte 'April Shower' adlı grubun üyesiydi. Lester'ın en çok dikkat çeken şarkısı 'Railroad Song' olmuştu.

ÜLKESİNİ EUROVISION'DA TEMSİL ETMİŞTİ

1977 yılında 'De Mallemole' adlı şarkısıyla Hollanda'yı Eurovision'da temsil eden şarkıcı, aynı zamanda oyunculuk da yapıyordu. Lester, Eurovision'da 12'ncilik elde etmişti.

'De Mallemole' adlı şarkı ilerleyen dönemlerde Paul de Leeuw ve Ruth Jacot tarafından yeniden seslendirilmişti.

Fotoğraflar: YouTube

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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