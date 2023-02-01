Hollandalı şarkıcı Heddy Lester'den acı haber geldi. Lester'ın Amsterdam'daki evinde 72 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Heddy Lester'ın uzun süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı.

"HASTALIKLA MUAZZAM BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİ"

Heddy Lester'ın kardeşi Frank Affolter, "Hastalıkla muazzam bir şekilde mücadele etti. İlk başta doğru yönde ilerliyor gibi görünüyordu ta ki birkaç hafta önce kanserin karaciğerini de etkilediği ortaya çıkana kadar... Sonra aniden çok hızlı bir şekilde öldü" açıklamasını yaparak, üzüntüsünü dile getirdi.

Kariyerine 1974 yılında başlayan Lester, Amsterdam doğumluydu. Heddy Lester, Gert Balke'yle birlikte 'April Shower' adlı grubun üyesiydi. Lester'ın en çok dikkat çeken şarkısı 'Railroad Song' olmuştu.