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Hedef Holding halka arz oluyor! Hedef Holding halka arz talep toplama tarihleri ve borsa kodu ne?

Borsa meraklılarının gündeminde Hedef holding halka arzı var. 1996 yılında temelleri atılan Hedef Holding halka arzında talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı belli oldu. Hedef Holding halka arz talep toplama tarihleri ve borsa kodu ne? Hedef Holding halka arz hangi bankadan olacak? İşte hisse fiyatı ve izahname

Hedef Holding halka arz oluyor! Hedef Holding halka arz talep toplama tarihleri ve borsa kodu ne?

Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri için geri sayım başladı. İnfo Yatırım liderliğinde halka arz olacak Hedef Holding izahnamesi 7 Ekim'de onaylandı. İşte Hedef Holding halka arz hakkında merak edilenler...

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN?

Borsa İstanbul'da gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında talep toplama işlemleri 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak.

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ İZAHNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

50.000.000 TL sermaye artırımı ile, 10.000.000 TL ortak satışı yolu ile toplamda 60.000.000 TL nominal değerli payın satışa sunulacağı Hedef Holding halka arzda hisse fiyatı 1,96 TL olarak belirlendi.

HEDEF HOLDİNG HALKA ARZ BORSA KODU NE?

İnfo Yatırım liderliğinde gerçekleşecek olan Hedef Holding halka arzında hisseler #HEDEF borsa kodu ile işlem görecek.

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