Hekimler ve sağlık çalışanları eylemde

Türk Tabipleri Birliği öncülüğünde düzenlenen basın açıklamasına ülke genelinde 30 bin üyesi bulunan Hekim Birliği Sendikası da katıldı. Ayrıca farklı sağlık sendikaları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Hekim Birliği Sendikası üyeleri de basın açıklamasında yer aldı. Hekim Birliği Sendikası’nın Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Diş hekimi Özgür Öz yaptığı basın açıklamasında, 5-6-7 Kasım'da iş bırakma eylemi yaptıklarını söyleyerek, “Şu an 2-6 Aralık arası 5 günlük iş bırakma durumu daha gerçekleşti. Yani sahanın sesine kulak vermeyen kendi bildiğini yapan, masa başında alınan hekimliğe müdahale eden kararları sahanın kabul etmesi, hekimlerin kabul etmesi mümkün değil. Reçetemize dokunmayın diyoruz. Buna dokundurtmayız diyoruz. Şuayip Bey’in yakın zamanda yaptığı hayal kırıklığı yaratan bir açıklama var. Bunu buradan dil sürçmesi olarak değerlendirmek istiyoruz. Bir hekim, hekim gibi davranmalıdır. Hekimle konuşurken aldığı eğitimin hakkını vermelidir. Onun dışında üsten bakan yaklaşımlarla istikamet çizilmeye çalışılması doğru değildir. Burada arkadaşlarımız halk sağlığını koruma adına onurlu bir mücadele gerçekleştiriyor. Bunun desteklenmesi lazım. Bu işin yolu, yöntemi baskıcı şekilde masa başında alınan kararları dayatma değil. Sahada bu işi bilen halk sağlığını önemseyen kesimlerle oturup istişare etmektir” dedi.

“Bizleri çağırsınlar biz hekimiz hastalığı biliyoruz, tedavisini de biliyoruz. Beraber oturalım masaya, kararları beraber almak için istişarede bulunalım. Sonuçta emin olun ki Türkiye'de sağlıkla hiçbir problem olmayacak sistemi getirmek emin olun bir haftadır. Bir hafta içinde bir çalıştay yapıp idarede bizlerin sesini duyarsa Türkiye'de sağlık sistemiyle alakalı hiçbir problem olmayacağını garantisini vermek istiyoruz. Sendikalı eylem anayasal haktır. Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde dava açılarak sendikal eylem nedeniyle verilen cezaların iptal edilmediği bir durum yok. Hepsi iptal edilmiştir. Çok ciddi idare anlamında mahkeme ücretleri, avukat ücretleri maliyetler olmaktadır. Bu nedenle ve bir an önce mobbinglere de son verilerek bizim sesimizi duymalarını istiyoruz."

"Sağlık Bakanının, aile hekimlerinin haklarını savunmak için yasal sendikal haklarını kullandıkları 2-6 Aralık tarih aralığında Isparta’da bir ASM’ye giderek iş bırakma eyleminin uygulanamadığı gibi bir algı yaratmaya çalışmasını yakışıksız bulduk! Bakanlığın mevzuatı masa başında, sahanın ihtiyaç ve beklentilerine kulak tıkayarak “Ben yaptım oldu” mantığıyla hazırlaması hem hekimleri hem de hastaları mutsuz etmiştir! Ülkedeki on binlerce hekim eziyet yönetmeliğinin bu hâliyle kabul edilemez olduğunu her yolla anlattı ve eylemlerle anlatmaya devam ediyor ama Sağlık Bakanlığı hâlâ ‘ama biz şu anda bunu uygulayacağız’ diye dayatmaya devam ediyor. Öte yandan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci hafızalara kazınacak müthiş bir tespitte bulundu. Aile hekimlerine ‘Greviniz sistemi tıkamadı’ dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'ye sesleniyoruz. Sistem zaten tıkalı olmasa on binlerce hekim iş bırakma eylemi yapmazdı. Sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştiren, halkın sağlık hakkını ihmal eden bir sistemin sorunlarını görmezden gelmek çözüm değildir.”