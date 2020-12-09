"Kim aldı bu adamı?"

Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban gibi isimlerin yer aldığı Hekimoğlu dün akşam saat 20.00'de ekrana geldi. Amerikan yapımı House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu 28. bölümde neler oldu? Hekimoğlu 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 8 Aralık Salı yayınlanan 28. Bölümde, Memoli'ye bulaşan hastalık herkesi tedirgin eder. Tanı koymak için sınırları zorlayan Hekimoğlu ise, hastane yönetimine karşı İpek’i zor durumda bırakır.

Hekimoğlu hastalığın nedenini bulabilecek mi? Karantinadaki Mehmet Ali, geçmişiyle barışabilecek mi? Mehmet Ali’ye kızgın olan Zeynep, onun hayatını kurtarmak için adım atacak mı? Emre, Hekimoğlu’nu karşısına alıp İpek’in teklifini kabul edecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.