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Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 2. son bölüm özeti

Hekimoğlu dizisi bu akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Helimoğlu'nda yine Ateş ve ekibi gizemli vakaaları çözmeye çalıştı. İşte Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve 2. son bölüm özeti

Hekimoğlu

Hekimoğlu dizisi, House dizisinin uyarlaması olarak ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda Hülya Gezer'in oturduğu Hekimoğlu dizisinin başrolünde Timuçi Esen, Ebru Özkan Sabah ve Okan Yalabık gibi iddialı isimler yer alıyor. Hekimoğlu dizisi ile ilgili detaylar haberimizde.

HEKİM OĞLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hekimoğlu 3. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak. 

 

HEKİMOĞLU 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

Liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz ‘i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz’in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu’na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

Bütün bunlar yaşanırken Orhan’ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan’ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz’in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek’le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.

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