Hekimoğlu dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sevilen dizinin son bölümünde oldukça gerilimli anlar yaşandı ve gözler 34. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

HEKİMOĞLU 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır.

Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır. Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez.

Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş’in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.

Komadan uyanan baba, oğlunun hayatını kurtarmak için nasıl bir fedakarlık yapacak? Orhan, Ateş'i doğanın kanunlarına inandırabilecek mi? Mahir, Hekimoğlu aleyhinde delil bulabilecek mi? Sonunda genç adam kurtulabilecek mi?

HEKİMOĞLU 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 34. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...