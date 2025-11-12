Helin Kandemir: Bilinçli olarak kilo vermedim

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; ünlü oyuncu Helin Kandemir, Nişantaşı'nda görüntülendi. Tarzıyla dikkat çeken genç oyuncu, yeni dizisi hakkında konuştu; "Aksaray'da setteydim. Çok güzel bir ekibimiz var. Bir an önce seyirciyle buluşmayı heyecanla bekliyoruz." Aksaray'ın soğuğuna alışmakta zorlandığını dile getiren Kandemir, "Aytaç ile çalışmak çok güzel ve keyifli. Onunla güzel bir dostluğumuz oldu." dedi.

Her zaman neşeli olmasıyla ilgili yöneltilen soruları da yanıtlayan oyuncu, "Mutlu olmaya, keyif almaya ve keyif alabileceğim anlar yaratmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun neşemi kaybetmemeye gayret ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KAMERA ÖNÜNDE BÜYÜYORUM"

Son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çeken Kandemir, kilo vermesiyle ilgili sorulara da açıklık getirdi; "Herkes aynı şeyi soruyor. Bilinçli olarak kilo vermedim, çalışırken yoğunluktan verdim. Çalışırken iştahım kapanıyor biraz. 1.5-2 ay içinde 8 kilo verdim. Bedenimdeki değişime alışmaya çalışıyorum. Olur bu. 21 yaşındayım, kamera önünde büyüyorum. Kilo alıyorum, kilo veriyorum da. Mümkün olduğunca sağlıklı olmaya gayret ediyorum." dedi.