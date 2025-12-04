Helin Kandemir ve Celal Can Algül, bir kez daha ayrıldı

Geçtiğimiz mart ayında ilişki yaşamaya başlayan ünlü oyuncu Helin Kandemir ile iş insanı Celal Can Algül, kısa süren birlikteliklerinin ardından yollarını ayırmıştı. Kandemir, yaptığı bir açıklamayla ayrılığı doğrulamıştı.

Eylül ayında çift, bir arkadaşlarının düğününe birlikte katılmış ve o günlere ait fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak ilişkilerine yeniden bir şans verdiklerini göstermişti.

Ancak bu ikinci deneme de uzun sürmedi. Ünlü çiftin bir kez daha ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Kandemir ve Algül, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakarak birlikte yer aldıkları bazı fotoğrafları da kaldırdı.