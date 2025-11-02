Hellas Verona: 1 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 16. dakikada Piotr Zielinski'ye yaptığı asistle galibiyette rol oynadı. 90+4. dakikada Martin Frese'nin kendi kalesine attığı golle kazanan Inter, puanını 21'e yükseltti. Hellas Verona ise haftayı 5 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter, Hellas Verona'ya konuk oldu. Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Inter oldu.
Maçın 16. dakikasında Hakan Çalhanoğlu soldan korner atışı kullandı. Milli futbolcunun ceza yayı içine kestiği ortaya Piotr Zielinski gelişine harika bir vuruş çıkardı ve Inter'i 1-0 öne geçirdi. Inter'in galibiyet golü ise 90+4'te Martin Frese(KK.)'den geldi. Hellas Verona'nın golünü ise 40'ta Giovane kaydetti.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 21'e çıkarırken, Hellas Verona ise 5 puanda kaldı.
Inter, Serie A'nın 11. haftasında Lazio'yu konuk edecek. Hellas Verona ise Lecce deplasmanına gidecek.