Selin 5 aylık hamileydi! Korona!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 5 aylık hamile olan Selin Tuğçe Güngör´e (32),bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Selin Tuğçe Güngör´ün, karantinaya alındığı evinde, tedavisine başlandı.
TEDAVİ GÖRÜRKEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Güngör, tedavi gördüğü sırada 5 aylık bebeğini kaybetti.
DURUMU DAHA DA AĞIRLAŞTI
İlerleyen günlerde durumu daha da ağırlaşan Güngör, önceki gün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Selin Tuğçe Güngör'ün cenazesi Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.
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