Çorlu'da, Eser'in "bakımını üstlendim" diyerek 436 bin lirasını aldığı gerekçesiyle yargılanan akrabası Zuhal Sezğin, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis ile 75 bin lira para cezasına çarptırıldı.

AA'nın haberine göre, Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de Pakize Eser'in kızı Fatma Dülgar'ın açtığı tazminat davasını, 20 liranın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle, 397 bin 828 liranın da 22 Mart 2017'den itibaren yasal faiziyle davalı banka ile Zühal Sezğin'den alınmasına karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi de, 417 bin 828 liralık asıl alacağın, para çekim ve harcama işlemlerinin başladığı tarihten itibaren her bir çekim ve harcama miktarı için temerrüt faizi ile birlikte davalılardan istenmesine hükmetti.

Pakize Eser'in kızı Fatma Dülgar'ın avukatı Hilal Demirelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanık Zuhal Sezğin'in, 79 yaşındaki alzaymır hastası ve okuma ve yazması olmayan kadının yaşlılığından ve hastalığından istifade ederek yakınlık kurduğunu ve yaşlı kadını kontrolüne aldığını söyledi.

"BANKA ARAŞTIRMAMIŞ"

Aynı zamanda Pakize Eser'in akrabası da olan Zuhal Sezğin'in önce yaşlı kadınla bankaya giderek para çektiğini belirten Demirelli, bankanın ise Zuhal Sezğin'in kim olduğunu araştırmadığını ifade etti.

Demirelli, hastalığı nedeniyle Eser'e bile para verilmemesi gerekirken yanındaki Zuhal Sezğin'in ciddi miktarlarda, bankadaki parayı çekmeye başladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bankadan da 'kimsiniz' diye sorulmayınca da bu açığı fark eden Sezğin, daha sonra Pakize Eser adına bir banka kartı çıkarıyor. Kart başvurusunda bulunuyor, işlemleri yaparken yakınlık bildiriyor. Aslında bankanın bu yakınlık beyanına itibar etmemesi gerekiyor. Zuhal Sezğin, Pakize Eser adına telefon hattı da alıyor. Bu hattı kendi telefonunda kullanarak bankadan gönderilen şifreyi kullanarak da kontrolü ele geçiriyor. Bu şifreyi elde ettikten sonra artık Pakize Eser ile bankaya gitmesine bile gerek kalmıyor. Hesabından çok rahat bir şekilde her gün para çekerek veya alışveriş yaparak 2012 ile 2014 arasında yaklaşık 450 bin liralık mevduatın tamamen yok olmasına neden oluyor. Burada kötü niyetli bir insan, bankacılık güvenlik önlemlerin yerine getirmeyen bir banka var. Zuhal Sezğin, para bittikten sonra Pakize teyzeyi evine gönderiyor ve onunla olan münasebetini kesiyor. Sonrasında Eser'in kızı Fatma hanım rutin mevduat faizi için annesiyle bankaya gittiğinde bankacılar hesapta 14 lira olduğunu söylüyor."

Daha sonra yargı sürecinin başladığını anlatan avukat Hilal Demirelli, detaylı ve titiz bir çalışma yapılarak, Zuhal Sezğin'in bankadan çektiği paralarla yaptığı harcamaların tespit edildiğini söyledi.

PAKİZE ESER, GEÇEN YIL VEFAT ETTİ

Avukat Demirelli, mahkemenin Pakize Eser'in, bankadaki paraları çekilmeden önce de alzaymır hastası olduğunun Adli Tıp raporuyla tespit edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hukuk davasını hem bankaya hem de paraları çeken Zuhal hanıma açtık. Birlikte eylemleri sebebiyle müşterek sorumlu olarak paraların çekilme tarihinden itibaren istinaf düzeltmesiyle kızı Fatma hanıma iadesine karar verildi. İstinaf mahkemesi, yaklaşık 439 bin lira civarında çekilen paranın, hesaptan çekilme tarihinden itibaren her işlemde avans faiziyle müvekkilimize iadesine karar verdi. Bugünkü hesapla yaklaşık 750 bin lira civarında ana para dahil müvekkilimize ödenmesi gereken tutar."

Sanığa verilen hapis cezasını da az buldukları için temyize gittiklerini ifade eden avukat Hilal Demirelli, "Müvekkilimin annesi Pakize Eser, paraların çekilmeye başladığı tarihlerde 79 yaşındaydı. Haziran 2017'de vefat etti. Yaşıyor olsaydı da hastalığı nedeniyle davanın sonucunu fark edemeyecek durumdaydı." dedi.

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