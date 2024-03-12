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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hem eşine hem kendine kıydı!

        Hem eşine hem kendine kıydı!

        İzmir'de 44 yaşındaki Tamer Yurtkal, eşi Zahide Yurtkal'ın evine geldi. Çıkan tartışmanın ardından önce eşinin sonra kendinin canına kıydı. Çiftin 17 yaşındaki kızı da kolundan yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 01:52 Güncelleme: 12.03.2024 - 01:52
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        Hem eşine hem kendine kıydı!
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        İzmir'de bir kişi eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

        Alınan bilgiye göre, Tamer Yurtkal (44) resmi nikahlı eşi Zahide Yurtkal'ın (44) yaşadığı Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesindeki evine geldi.

        Fotoğraf: İHA

        Eşiyle tartışma yaşayan Yurtkal, pompalı tüfek ile önce eşini ardından kendisini vurdu. Olay esnasında çıkan saçmalardan çiftin 17 yaşındaki kızı da kolundan yaralandı.

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        Fotoğraf: İHA

        Karı-koca hayatını kaybederken kızları hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf: İHA

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Zahide Yurtkalın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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