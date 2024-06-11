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        Haberler Yaşam Hem serinletici hem sağlıklı: Yaz mevsiminin en tatlı şifalarından olan karpuzun sağlığa 6 faydası!

        Hem serinletici hem sağlıklı: Yazın vazgeçilmez meyvelerinden karpuzun sağlığa 6 faydası!

        Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında serinlemenin en iyi yollarından biri de ferahlatıcı etkiye sahip karpuzu tüketmekten geçiyor. Sadece ferahlatıcı bir meyve olmanın ötesinde, karpuzun sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor. Peki, karpuzun ne gibi faydaları var? İşte, sizin için karpuzun sağlığımıza sunduğu 6 yararı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 11.06.2024 - 01:50
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        Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan karpuz, sadece serinletici ve lezzetli değil, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sunuyor. İçeriğindeki yüksek su oranı ve vitaminlerle karpuz, vücudu nemlendirirken çeşitli hastalıklara karşı da koruma sağlıyor. Haberimizde sizin için karpuzun bazı faydalarını derledik. İşte, detaylar...

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        1. SİNDİRİMİ DESTEKLEYEBİLİR

        Karpuz lif oranı yönünden çok zengin olmasa da kalın bağırsakta "iyi" bakterilerin büyümesini sağlayan prebiyotikler içerir. Uluslararası Moleküler Bilimler dergisinde 2022 yılında yayınlanan araştırmaya göre prebiyotikler; mineral emilimini artırır, kan şekeri ve insülin düzeylerini iyileştirir ve kolon kanserine karşı koruma sağlayabilir.

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        2. KRONİK HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMAYA YARDIMCI OLABİLİR

        Karpuz en iyi likopen kaynaklarından biridir. Antioksidanlar dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmaya göre likopen, hücreye zarar veren mikropların neden olduğu oksidatif stresle mücadele ettiği bilinen bir antioksidandır. Yani likopen kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kanser ve alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

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        3. KİLO KONTROLÜNE YARDIMCI OLABİLİR

        Karpuz işlenmiş tatlı bir atıştırmalık yerine tüketildiğinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Nutrients dergisinde 2019'da yayınlanan bir araştırma, aşırı kilolu ve obez yetişkinlerde 4 haftalık bir müdahalenin ardından dolgunluk ve kilo değişikliklerine baktı. Araştırmacılar bir gruptan günde 2 bardak taze karpuz tüketmelerini istedi. İkinci grup ise karpuzla aynı kaloriye sahip az yağlı kurabiyeler yedi.

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        Araştırmacılar karpuz ve kurabiyeyi günün herhangi bir saatinde tek başına veya diğer yiyeceklerle yemelerine izin verdi. Araştırma sonunda karpuz kurabiyeden daha fazla tokluk sağladığı için karpuz yiyen grup kilo verdi, kan basıncında ve bel-kalça oranlarında azalma görüldü.

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        4. VÜCUDU NEMLİ TUTABİLİR

        Yeterli su tüketiminin dehidrasyonu önlemek, omuriliği korumak ve vücut sıcaklığını düzenlemek gibi faydaları vardır. Neredeyse tamamı sudan oluşan karpuzun da vücudu nemli tutma, susuzluğu azaltma gibi olumlu etkileri vardır. Bilimsel Raporlar dergisinde 2019’da yayınlanan çalışmada, yüzde 1'lik bir vücut sıvısı kaybının bile ruh halini bozabileceği, konsantrasyonu azaltabileceği, çalışan hafızayı etkileyebileceği ve kaygıyı artırabileceği bulundu.

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        5. KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR

        L-sitrulin, karpuzun özellikle kabuğunun beyaz kısmında bulunan doğal bir maddedir. L-sitrulin, kan damarlarının gevşemesine ve dolaşımın iyileştirilmesine yardımcı olarak arter fonksiyonunu iyileştirebilir ve kan basıncını düşürebilir.

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        6. CİLDİ KORUYABİLİR

        Karpuzun içerisinde bulunan A ve C vitaminleri sağlıklı cildi destekleyici özelliğe sahiptir. Ayrıca 2020 yılında Antioksidanlar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, karpuzdaki likopen içeriği de güneş hasarına karşı koruma sağlayabilir.

        Kaynak: Scientific Reports, Nutrients, Food and Nutrition, International Journal of Molecular Sciences

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