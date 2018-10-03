Hem yöresel ürünler üretecek, hem kadınlara istihdam sağlayacak

Kaan Oktar'ın haberine göre Geyve'deki çiftçiler tarafından üretilen ayva, üzüm, kiraz, domates ve biber ile kadınların yapacağı reçel, pekmez ve salça gibi birçok ürün Geyve Yöresel Ürünler Üretim Merkezi ile halka ulaştırılacak. Merkez 40 kadına istihdam da sağlayacak. Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Burası Geyve Belediyesi'nin çöp dökme alanıydı, önce bu alanın çöp dökme alanı olmasını engelledik daha sonra da sosyal sorumluluk projesi kapsamında buraya ilçe halkımızın ürünlerini sergileyebileceği bir üretim tesisi kurmaya karar verdik. 12 bin metrekare alana kurulan bu tesisimizde üretim ve satış alanlarımızın yanı sıra gözleme evi, lokanta, yürüyüş alanları ve tesiste çalışan kadınlarımızın faydalanabileceği bir kreşimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

"KADINLARIMIZ KAZANACAK"

Tesisin yaklaşık olarak 4.5 milyon liraya mal olduğunu belirten Kaya, "Bu tesis ilçemizde yaşayan kadınların çalışacağı bir tesis olacak, hem ilçemizde çiftçilerimiz hem de kadınlarımız kazanacak" dedi.



"GELENEKSEL ÜRETİM"



Merkezin sorumlu müdürü Sevilen Çınar, "Geyve'de kadınlar genelde hep tarlada çalışır daha sonra keşke sigortalı bir işim olsaydı derler. Aslında hiç eğitimi olmayan ancak hem el becerisi olan hem de ihtiyaç sahibi olan kadınlarımıza burada istihdam sağladık" diye konuştu.

"HEPİNİZİ BEKLİYORUZ"



Tesiste üretim kısmında görev alan Merve Gülpek "Çok mutluyuz kadınlar olarak, burada çalışmak çok güzel ve özgüven sağlayıcı. Daha da güzel olacak inşallah, şu an temizlik yapıyoruz ancak ürünlerimiz raflara dizildiğinde tesisimiz çok daha güzel gözükecek. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.







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