Hentbol: Haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
- Kadınlar Süper Lig
18 Ekim Pazar:
13.00 Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Anadolu Üniversitesi (Elazığ Yakup Kılıç)
15.00 Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Atatürk)
16.00 Görele Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Görele İlçe)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Sivas Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Yalıkavak-Muratpaşa Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
19 Ekim Pazartesi:
18.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Celal Atik)
- Erkekler Süper Lig
Bugün:
17.00 Beşiktaş Aygaz-Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
Yarın:
15.00 Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)
15.00 Spor Toto-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (THF)
15.00 Göztepe-Güneysu (Gaziemir)
17.00 Antalyaspor-Köyceğiz Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
Not: MYK Hentbol-Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
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