        Haberler Spor Diğer Hentbol Hentbolda şampiyon Beşiktaş!

        Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi'nin play-off etabında Spor Toto'yu 33-27 yenerek 19. kez şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 19:45 Güncelleme:
        Hentbolda şampiyon Beşiktaş!

        Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

        Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.

        Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.

