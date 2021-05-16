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Hentbolda şampiyon Spor Toto

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi

Hentbolda şampiyon Spor Toto

Ligde yapılan 22. ve son hafta karşılaşmalarının ardından Spor Toto, şampiyonluğunu ilan etti. Spor Toto'nun ardından Beşiktaş Aygaz ikinci, Beykoz Belediyespor ise üçüncü oldu. Bu takımlar yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazandı.

Sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, 11. sırada bitiren Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Başkent Akademi ile 12. ve son sıradaki İstanbul Üniversitesi Spor Birliği, 1. Lig'e düştü. Bu takımların yerine gelecek sezon Süper Lig'de 1. Lig'den yükselen Eskişehir Ormanspor, Yeni Mamak ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor mücadele edecek.

Ligin son haftasında bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Güneysuspor: 22-33

Nilüfer Belediyespor-Spor Toto: 24-28

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 38-27

Antalyaspor-Beykoz Belediyespor: 30-34

MYK Hentbol-Beşiktaş Aygaz: 28-39

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ

Spor Toto'nun şampiyonluğa ulaşmasıyla Beşiktaş'ın 11 sezon üst üste şampiyonluk serisi sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Erkekler Süper Lig'de 2008-2009'da başlayan süreçte 11 sezon üst üste şampiyon oldu. Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligler şampiyon ilan edilmeden iptal edildi.

Lig tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde eden Spor Toto, uzun süre lige ambargo koyan Beşiktaş Aygaz'ın serisini de bitirdi.

PUAN DURUMU

Erkekler Süper Lig'de 2020-2021 sezonu sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGMBAYAVP
1. SPOR TOTO22191271154616540
2. BEŞİKTAŞ AYGAZ22182270856814038
3. BEYKOZ BELEDİYESPOR22182270257113138
4. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR22165168858110733
5. NİLÜFER BELEDİYESPOR2215616725947831
6. GÜNEYSUSPOR22111106626382422
7. KÖYCEĞİZ BELEDİYESPOR228122675742-6718
8. ANTALYASPOR226142635657-2214
9. MYK HENTBOL225161567679-11211
10. GÖZTEPE224162589687-9810
11. ÜMİTKÖY AİHL BAŞKENT AKADEMİ223181600756-1567
12. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ221210537727-1902
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