Saudi Aramco tesislerine düzenlenen saldırının ardından Körfez'de gerilim yükselirken, yaşanan gelişmeler 23-24 Eylül'de New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu etkileyecek gibi gözüküyor.

İran haber ajansı IRNA'nın servis ettiği habere göre Amerika Birleşik Devletleri, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye henüz vize vermedi.

Haberde önümüzdeki saatlerde İran liderine vize çıkmaması durumunda, Ruhani'nin New York ziyaretini yüksek ihtimalle iptal edeceği ifade edildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 24 Eylül'de düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda bir konuşma da yapması bekleniyordu.

NE OLMUŞTU?

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi yerel saatle 04.00'te SİHA’larla düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.