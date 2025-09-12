Habertürk
        Hepsiburada TEKNOFEST İstanbul'da - Teknoloji Haberleri

        Hepsiburada TEKNOFEST İstanbul’da

        Hepsiburada, 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da yerini almaya hazırlandığını açıkladı. Festival kapsamında "Akıllı Alışveriş Asistanı" ve "Üzerinde Gör" gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak olan şirket, ayrıca T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yürütücülüğünde düzenlenen "Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu" ile Türkiye'nin dört bir yanından genç yazılımcı ve veri bilimcileri bir araya getirdi. 6–7 Eylül'de tamamlanan hackathon kapsamında finalistler belirlenirken, dereceye giren gençler ödüllerini TEKNOFEST'te alacak.

        Giriş: 12.09.2025 - 14:49
        Teknoloji dünyasının kalbinin attığı TEKNOFEST’te bu yıl da yerini alan Hepsiburada, ziyaretçilerine günlük yaşamı kolaylaştıran ve hayatı iyileştiren inovatif çözümler sunacağını duyurdu. Festivalde, özel olarak tasarlanan standında “Akıllı Alışveriş Asistanı” ve “Üzerinde Gör” gibi yapay zeka temelli teknolojilerini tanıtacak olan firma, aynı zamanda HepsiJET’in sürdürülebilirlik odağındaki lojistik uygulamalarını da ziyaretçilerle buluşturarak, çevre dostu ve yenilikçi taşımacılık deneyimini tanıtacağını açıkladı.

        "SADECE TEKNOLOJİ STANDI DEĞİL"

        Hepsiburada standının, sadece teknolojik yeniliklerle değil; aynı zamanda fırsat eşitliği vizyonuyla da öne çıkacağı belirtildi. Dijital dünyada varlık göstermek ve işlerini büyütmek isteyen kadın girişimciler için özel olarak geliştirilen “Yol Arkadaşın Burada” projesi, organizasyon kapsamında ziyaretçilere tanıtılacak. Standı ziyaret edecek kadın girişimciler, proje kapsamında eğitim modülleri, mentorluk desteği ve iş büyütme stratejileri hakkında detaylı bilgiye ulaşabilecek.

        MODA DÜNYASINDA ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK DEVRİMİ

        Şirket, TEKNOFEST İstanbul’da tanıtacağı yapay zeka temelli teknolojilerle e-ticaret deneyimini daha kişisel ve keyifli hale getireceğini de vurguladı. “Yapay Zeka Destekli Akıllı Alışveriş Asistanı”, kullanıcıların yazışarak veya sesli konuşarak ihtiyaçlarına en uygun ürünleri hızlı ve kişisel önerilerle bulmasını sağlarken; moda kategorisinde devrim niteliği taşıyan “Üzerinde Gör” uygulaması ise artırılmış gerçeklik desteğiyle kullanıcıların seçtikleri kıyafetleri kendi fotoğrafları üzerinden sanal olarak deneyimlemelerine olanak tanıyor. Bu sayede alışveriş deneyimi yalnızca daha bilinçli ve pratik bir hale gelmiyor, aynı zamanda kullanıcıların zamandan tasarruf ederek eğlenceli ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş yolculuğu yaşamaları mümkün oluyor.

        GENÇ YAZILIMCILAR VE VERİ BİLİMCİLER, YAPAY ZEKA’YA YOL GÖSTERECEK

        Festival kapsamında Hepsiburada, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ana yürütücülüğünde “Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu” hayata geçirildi. Lojistik ve son kilometre teslimatında kritik önem taşıyan adres çözümleme alanında yenilikçi modellerin geliştirilmesini hedefleyen bu yarışma, Türkiye’nin dört bir yanından genç yazılımcı ve veri bilimcileri bir araya getirdi. Yarışmada birinci olan takıma 120 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye ise 90 bin lira ödüllerin yanı sıra hediye çekleri de verilecek. Ödüller, 17–21 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST sırasında takdim edilecek.

