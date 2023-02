Her bilet bir gelecek

Her bilet bir gelecek: Eğlence mekanlarından depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem çevredeki 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi. 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye depremzedeler için seferber oldu. Eğlence mekanları da depremden etkilenenler için harekete geçti.

If Performans, Hayal Kahvesi, The Mask Beach’in de aralarında olduğu eğlence mekânları 'Her bilet bir gelecek' sloganıyla depremzedeler için yardım konseri kampanyası başlattı.

Mekânlarda gerçekleşecek konserlerden elde edilen bilet gelirinin tamamı ODTÜ Mezunlar Derneği ve Darüşşafaka Vakfı’na depremzede çocukların eğitimi için bağışlanacak.