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Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

B vitaminlerinin her birinin vücut ve sağlık için farklı işlevleri bulunuyor. Sinir hücrelerinin düzgün çalışabilmeleri için onları kaplayarak sinir sisteminin çalışmasına, yiyeceklerden gelen enerjiyi kullanmaya, diğer vitaminlerin emilmesine yardımcı olurlar. Kan dolaşımınız boyunca oksijeni organlarınıza taşıyan kırmızı kan hücreleri yaparlar. İşte B vitaminlerinin yararları

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  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    B vitaminleri suda çözünen temel besinlerdir, bu nedenle her gün yenilenmeleri gerekiyor. B vitamini grubu 8 farklı vitaminden oluşuyor; B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niasin), B5 (pantotenik asit), B6 ​​(piridoksin), B7 (biyotin), B9 (folat-folik asit) ve B12 (kobalamin). 
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    'Eat This, Not That' sitesinin uzmanlara dayandırdığı bilgiye göre, B vitaminlerinin her birinin vücut ve sağlık için farklı işlevleri bulunuyor. Sinir hücrelerinin düzgün çalışabilmeleri için onları kaplayarak sinir sisteminin çalışmasına, yiyeceklerden gelen enerjiyi kullanmaya, diğer vitaminlerin emilmesine yardımcı olurlar. Kan dolaşımınız boyunca oksijeni organlarınıza taşıyan kırmızı kan hücreleri yaparlar. 
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    B9 ve Hamilelik

    Sağlıklı bir hamilelik için B9 (folat) çok önemlidir. Uzmanlara göre, Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademilerindeki Gıda ve Beslenme Kurulu, doğurganlık çağındaki tüm kadınların günde 400 mikrogram folik asit almasını tavsiye ediyor. Hamilelik sırasında günlük 600 ila 1.000 mikrogram folik aside ihtiyaç duyuluyor. Folat, bir bebeğin beyninin ve omuriliğinin sağlıklı gelişimi için gereklidir. Hamilelikten önce ve hamilelik sırasında bu vitaminden yeterince almak, belirli doğum anormalliklerini önlemeye yardımcı olur.
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Tiamin ve Enerji

    Tiamin, vücut için besinlerden gelen enerjiyi dönüştürmede etkilidir. Mount Sinai Hastanesinden aktarılan bilgiye göre, "Diğer B kompleksi vitaminleri gibi, tiamin de bazen 'anti-stres' vitamin olarak adlandırılır, çünkü bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve vücudun stresli koşullara dayanma yeteneğini geliştirebilir." Keşfedilen ilk B vitamini olduğu için B1 olarak adlandırılmıştır. Tiamin hem bitkilerde hem de hayvanlarda bulunur ve belirli metabolik reaksiyonlarda çok önemli bir rol oynar.
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    B12 ve Kan Hücreleri

    B12 sinir fonksiyonu, beyin fonksiyonu ve daha fazlası için oldukça önemlidir. Harvard T.H. Chan School of Public Health'den alınan bilgiye göre, B12 vitamini veya kobalamin, hayvansal gıdalarda doğal olarak bulunur. 
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Gıdalara veya takviyelere de eklenebilir. B12 vitamini kırmızı kan hücreleri ve DNA oluşturmak için gereklidir. Aynı zamanda beyin ve beyin fonksiyonlarında ve gelişiminde önemli bir oyuncudur. 
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    B7 ve Metabolizma

    B7 (Biotin) sağlıklı bir metabolizma için önemlidir. Kaliforniya, Santa Monica'daki Saint John Sağlık Merkezi'nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ve Kadın Sağlığı Uzmanı Dr. Sherry Ross, "Birçok sistem, cilt, sinirler, sindirim sistemi, metabolizma ve hücreler dahil olmak üzere biotinden yararlanır. Biotin vücudumuzda enerji olarak kullanılan yağ asitleri ve glikozun oluşumu için gereklidir" dedi. 
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    B5 ve Enerji

    B5 (Pantotenik asit), yiyecekleri enerjiye dönüştürmeye yardımcı olur. Dr. Ross, "B5 tipik olarak diğer B vitaminleriyle birlikte bir B vitamini kompleksi formülasyonu şeklinde kullanılır. Pantotenik asit, pantotenik asit eksikliğinin ve radyasyon tedavisinden kaynaklanan cilt reaksiyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır. B5'in önerilen ancak bilimsel olarak kanıtlanmayan diğer sağlık yararları ise, DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), artrit, atletik performans, cilt sorunları, alkolizm, alerjiler, saç dökülmesi, astım, kalp problemleri, karpal tünel sendromu, akciğer rahatsızlıkları, sinir hasarı, kolit, göz enfeksiyonları, kasılmalar, böbrek rahatsızlıkları, kepek, depresyon, diyabetik problemler, bağışıklık fonksiyonu, baş ağrıları, hiperaktivite, düşük tansiyon, uykusuzluk, sinirlilik, multipl skleroz, kas distrofisi ve kas kramplarıdır" diye konuştu. 
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    B VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

    Baklagiller (fasulye, mercimek)

     
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Tam tahıllar (kahverengi pirinç, arpa, darı)
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Meyveler (narenciye, avokado, muz)
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Et (kırmızı et, kümes hayvanları, balık)
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Yumurta ve süt ürünleri (süt, peynir)
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Koyu, yapraklı sebzeler (brokoli, ıspanak)
  • Her gün B vitamini kullanırsanız vücudunuzda ne olur?

    Tohumlar ve fındık (ayçiçeği tohumu, badem)

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