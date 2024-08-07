Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!

"1-1.5 MİLYON HAVA PARASI İSTİYORLAR"

Bölgede başlayan kentsel dönüşüm projeleri ve bazı sanayi siteleri hakkındaki yıkım kararları sonrası ilçede dükkan bulmakta zorluk yaşadıklarını ifade eden esnaf Necip Soysal, "Sağ olsunlar esnaf arkadaşlar ve mal sahipleri de gözünü açtı, hava parası istiyorlar. 1 milyon, 1 buçuk milyon hava parası istiyorlar insanlardan. Nasıl olsa burası kentsel dönüşüme girdi yıkılacak. Biz de bu fırsatı değerlendirelim diyen arkadaşlar da çok" ifadelerini kullandı.

"ARAÇ SAHİPLERİ İÇİN KRİZ YARATIR"

Soysal, "Sadece esnaf olarak değil araç sahipleri için de zor bir iş. Burada ben işi bırakacağım, diğer arkadaşlar işi bırakacak. Bu esnaf ne olacak? Mecbur servislere yönelecek. Şimdi servise gidin, komple çakılı. Aracınızı sadece yağ bakımına götürüyorsunuz, bir hafta sonraya süre veriyorlar. Ki orada da fiyatları biliyorsunuz, burada 3-4 bin liraya bakım yapıyorsunuz, oralarda 10 bin liraya yapılıyor. Buraların kapanması kriz yaratır. Araç sahipleri için kriz yaratır. Diyorum ya, senin aracın var bu kadar esnaf yok oldu, ne olacak, sıkıntı" şeklinde konuştu.