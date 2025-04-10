Dünya genelinde içilen kahvelerin isimleri nereden geliyor?
Birçok kişi için kahve, sabahları güne başlamanın, öğleden sonra enerji depolamanın veya bir araya gelerek keyifli sohbetlerin bir parçası olmanın bir yolu... Dünya genelinde birçok çeşidi olan kahvelerin isimleri nereden geliyor? İşte detaylar...
Kahve isimlerinin, tüketicinin damak tadı kadar, tarihsel geçmişi de yansıttığını biliyor musunuz? Peki, hangi kahve ismi nereden geliyor?
KAHVE ÇEŞİTLERİNİN İSİMLERİ NEREDEN GELİYOR?
1. CAPPUCCINO
Kelime anlamı pelerin ve cübbe anlamına gelen Cappuccino, Viyana’daki keşişlerin giymiş olduğu bir kıyafet olan “capuchin” kelimesinden türetilmiştir. Cappuccino’nun rengi capuchin ile benzer olduğundan, sevilen bu İtalyan kahvesi Cappuccino ismi almıştır.
2. ESPRESSO
İtalyanca "esprimere" (sıkmak, basınçla çıkarmak) kelimesinden türemiştir. Basınçla hazırlanan konsantre kahve demektir. Aynı zamanda "hızlı" anlamına gelir. Sıcak suyun basınçlı bir şekilde kahveye nüfuz ettiği demleme yöntemidir. İtalyanların icadı olan espresso çok yoğun ve sert bir kahve çeşididir.
3. AMERICANO
Ağırlıklı olarak filtre kahve tüketen Amerikan askerlerinin II. Dünya Savaşı sırasında İtalya’da Espresso ile tanışmalarının ardından, askerler bu kahveyi fazla sert bulmuş ve bu sebeple de üzerine kaynar su ekleyerek tüketmeye başlamışlardır. Elde edilen bu lezzet ise zamanla Americano olarak anılmaya başlanmıştır.
4. CAFE LATTE
En popüler kahve isimleri arasında yer alan bir diğer kahve çeşidi ise Latte. Kelime anlamı “süt” olan Latte, yapılışı sırasında kullanılan süt miktarının fazla olması sebebiyle bu ismi almıştır.
5. CAFFEE MACCHİATO
Ünü İtalya’dan dünyaya yayılan bir diğer kahve ismi de Caffe Macchiato. İtalyanca’da “leke, nokta, benek” gibi anlamlar taşıyan Macchiato, hazırlanırken kullanılan süt miktarının neredeyse nokta kadar olması nedeniyle Cafe Macchiato ismi ile sunulmaya devam ediliyor.
6. MOCHA
İsmini kahve ticareti ile ünlü şehirlerden biri olan Yemen’deki Mocha limanından alan Mocha, süt ve çikolata ile hazırlanan bir kahve çeşidi olması ile biliniyor.
7. FİLTRE KAHVE
Filtre kahve diğer kahve isimleri gibi demleme tekniği ya da tüketilmeye başlandıkları yerlerden dolayı değil demlendikten sonra bir filtreden geçirilerek süzülmesi nedeniyle bu ismi almıştır.
8. ARABİCA
Yemen’de arap tüccarlar tarafından dünyaya yayıldığı için coffea arabica olarak adlandırılmıştır.
9. TÜRK KAHVESİ
Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa'nın babası olan Memlûk Çerkeslerinden Osmanlı'nın Yemen valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul'a getirdi. Yeni hazırlama yöntemi ile kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk kahvesi adını aldı.
10. RİSTRETTO
Kahve ismini İtalyancadaki sıkı ve kısa anlamına gelen Ristretto kelimesinden almıştır. Bunun nedeni aynı cam bardağa konduğunda Ristretto’nun Espresso’ya göre sıkı kıvamı sayesinde daha kısa boyda görünmesidir. Eğer daha sert bir Cafe Latte içmek istersen Ristretto ile hazırlanmış sütlü içecek Ristretto Bianco’ya bir şans verebilirsin.
Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock