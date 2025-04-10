3. AMERICANO

Ağırlıklı olarak filtre kahve tüketen Amerikan askerlerinin II. Dünya Savaşı sırasında İtalya’da Espresso ile tanışmalarının ardından, askerler bu kahveyi fazla sert bulmuş ve bu sebeple de üzerine kaynar su ekleyerek tüketmeye başlamışlardır. Elde edilen bu lezzet ise zamanla Americano olarak anılmaya başlanmıştır.