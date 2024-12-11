'Her Şeyin Başı Merkür'ün galası yapıldı

Yapımcılığını Emre Oskay, yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği 'Her Şeyin Başı Merkür' filmin başrollerinde, Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz ve Devrim Yakut yer alıyor. Galada açıklamalarda bulunan yönetmen Balcı, filmin bir uyarlama olduğunu belirterek, edebi metinlerin sinemaya aktarılmasının zor bir çaba olduğunu söyledi.

"ROMANIN BANA VERDİĞİ İMKANI DOĞRU BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA ÇALIŞTIM" Filmde Balıbey'in romanını okurken zihninde canlanan dünyayı oluşturmaya çalıştığına işaret eden Balcı, "Edebi uyarlamalar belli bir riski içinde barındırıyor. Fakat biz çok keyifli bir çekim süreci yaşadık. Bu benim ilk uzun metrajlı filmimdi. Bununla birlikte çok iyi bir ekiple çalıştık ve güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Esere bir romantik komedi olarak yaklaşmadım. Bir romantik macera filmi çekmeye çalıştım ve bunu başardığımızı ifade edebilirim" dedi.

REKLAM Balcı, romanın okuru için iyi bir malzeme sunduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu; "Bir kitabı okuduğunuzda orada anlatılanlarla ilgili ister istemez sizde birtakım hayaller uyanıyor. Romandaki karakterlerin yaşamlarını anlatılanlar doğrultusunda siz de yeniden oluşturuyorsunuz. 'Ben olsaydım nasıl anlatırdım?' diye kendi kendinize soruyor ve düşünüyorsunuz. Bu da güzel bir deneyime kapı açıyor. Romanın bana verdiği imkanı doğru bir şekilde kullanmaya çalıştım. Bence ortaya herkesin seveceği bir iş çıktı. Seyirciyi hayat kaygısından uzaklaştıracak ve tebessüm ettirecek bir film bekliyor"

Oyuncu Sinem Kobal ise, Ayşe Balıbey'in romanını filmden önce okuduğunu ve sevdiğini söyleyerek, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. "SİNEMANIN TEKRAR HAYATIMIZIN BİR PARÇASI OLMASINI ÇOK ÖNEMSİYORUM" Filmin oldukça naif bir hikayeyi içinde barındırdığını kaydeden Kobal, "Senaryo ortaya çıktıktan sonra, keyifle okuduğum bu eserin güzel bir şekilde beyazperdeye uyarlandığını gördüm. Filmimiz, genç bir kadının kendisini gerçekleştirme yolculuğunu naif bir şekilde anlatıyor. Bunun yanı sıra filmde astroloji de yine sade bir şekilde işleniyor. Bence romanın temel atmosferine sadık kalarak, güzel bir uyarlamaya imza atıldı. Romanı okuduğumda çok sevmiştim, ortaya çıkan filmin de seyirci için keyifli izlenecek bir yapım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.