Başrollerini Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'ın paylaştığı dizinin 18. bölüm fragmanları yayınlandı. Son bölümde , evde Eylül ile karşılaşan Demiri için tatsız bir sürpriz olurken Eylül'de Demir'in hayatındaki kadının Selin olduğunu öğrenir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Demir bir fırsat daha yakalar ve Selin’i alıp uzaklara götürmek için plan yapar. Ancak ince ince yaptığı plan hiç beklemediği bir engele takılacaktır. Her Yerde Sen 17. bölüm özeti ve 18. bölüm fragmanları...

HER YERDE SEN 17. BÖLÜM ÖZET

Evde Eylül ile karşılaşmak Demir için tatsız bir sürpriz olurken Eylül de Demir’in hayatındaki kadının Selin olduğunu keşfeder. Demir, Eylül’ü Selin’den uzak durması için uyarır. Merve, Bora ile ilgili büyük bir şok yaşar ve işyerinde sinir krizi geçirir. Artemim’in finansal sıkıntıları Burak ve Demir’i zorda bırakırken Eylül ve Selin’in yardım girişimi beklenmedik bir durumda kalmalarına neden olur ve Demir’i en büyük korkusu ile başbaşa bırakır.

HER YERDE SEN 18. BÖLÜM FRAGMANLARI

Köşkte mahsur kaldıkları gecede Selin, Eylül’ü tanımaya çalışırken Demir en çok bundan endişe duymaktadır. Selin Eylül’le yakınlaşırken Burak da Demir’le yüzleşir. Her şeyini kaybetmek üzere olan Demir bir fırsat daha yakalar ve Selin’i alıp uzaklara götürmek için plan yapar. Ancak ince ince yaptığı plan hiç beklemediği bir engele takılacaktır.

HER YERDE SEN 18. BÖLÜM 1. FRAGMANI

HER YERDE SEN 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI