Her Yerde Sen dizisi 4. son bölüm ile seyircisinin karşısına çıktı. Her Yerde Sen yayınlanan son bölümde heyecan ve gerilim dolu dakikalar yaşandı. Peki Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Her Yerde Sen dizisine dair detaylar...
HER YERDE SEN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Her Yerde Sen 5. yeni bölüm fragmanı hezü yayınlanmadı. Her Yerde Sen yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.
HER YERDE SEN 4. BÖLÜM ÖZETİ
Yıldırım’ın Artemim ekibini arşiv odasında yakalaması şirkette büyük bir krize yol açar. Krizin sorumlularından hesap soran Demir, Selin’den zor bir karar vermesini ister. Firuze ve Leyla kendilerini kurtaracak aşkı başlatmak için daha büyük bir hazırlıkla yeniden harekete geçerken Artemim ekibi Demir’i göndermek için planlar yapar. Ancak sürpriz bir gelişme Operasyon Çita’yı tehlikeye atacaktır.
HER YERDE SEN DİZİSİNİN KONUSU
Adına ister kader deyin ister hayat, başınıza gelen en iyi şeyler çoğu zaman içinden çıkılmaz sorunların arkasına gizlenir. Aynı evde hak iddia eden ve keçi gibi inatçı olan Demir (Furkan Andıç) ile Selin (Aybüke Pusat) birlikte yaşamak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi birinin çalıştığı şirkete, diğerinin yönetici olarak gelmesiyle birlikte olaylar içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.
HER YERDE SEN OYUNCU KADROSU
Romantik komedi türündeki “Her Yerde Sen”in oyuncu kadrosunda Ali Yağcı, Aslıhan Malbora, Ali Gözüşirin, Ali Barkın, Deniz Işın, Cem Cücenoğlu, Aziz Caner İnan, Ayfer Tokatlı, Fatih Özkan ile usta oyuncular Ayşe Tunaboylu ve Binnur Şerbetçioğlu yer alıyor. Eğlenceli tanıtımlarıyla sosyal medyada ve ekran başındakiler tarafından büyük beğeni toplayan “Her Yerde Sen”in tanıtım müziği ise başarılı şarkıcı Zeynep Bastık imzası taşıyor.
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