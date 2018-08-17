Heracles Almelo - Den Haag düellosu

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Heracles Almelo, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Den Haag takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Heracles Almelo son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Den Haag, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Heracles Almelo galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.30, Den Haag galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.
Heracles Almelo önceki hafta Sparta Rotterdam mücadelesinde 2-5 kazandı.
Den Haag, Roda karşılaşmaında 2-3 kazandı.
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