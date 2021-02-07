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Hercai 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hercai 58. son bölüm...

Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ATV dizisi Hercai, 58. bölümüyle Cuma ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümünde Reyyan'ın Miran'a yalan söylediğinin ortaya çıkması damga vurdu. Peki şimdiden merakla beklenen Hercai 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hercai 58. son bölüm...

Hercai dizisi 58. son bölümüyle bu akşam izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası gözler 59. yeni bölüm fragmanı çevrildi...

HERCAİ 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilşah’ın, Azize’yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah’ı korumak öte yandan da Azize’yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır.

Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize’yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır. Öte yandan Miran, Cihan’ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan’ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur.

Reyyan ise Miran’dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

HERCAİ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hercai 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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