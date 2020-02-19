Atv ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Hercai dizisinin oyuncu kadrosuna Ferzan Hekimoğlu dahil oldu. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde Ferzan Hekimoğlu Dennis karakterine hayat verecek. İşte Ferzan Hekimoğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler...
FERZAN HEKİMOĞLU KİMDİR?
Ferzan Hekimoğlu, 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır. Show TV ekranlarında yayınlanan Her Şey Yolunda Merkez dizisi ile tanınmaya başlamıştır.
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