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Hercai final mi? Hercai neden final yapıyor?

Başrollerinde Akın Akınözü ile Ebru Şahin'in yer aldığı Hercai dizisinin yeni bölümleri Pazar akşamları diziseverlerle buluşuyor. Twitter'da dizinin final yapmaması için kampanyalar yapılmıştı ancak dizi final yapmaktan kurtulamadı. Peki Hercai final mi? Hercai neden final yapıyor? İşte detaylar...

Hercai final mi? Hercai neden final yapıyor?

Hercai final mi? Hercai neden final yapıyor? Mardin'de geçen zorlu bir aşk hikayesini ele alan Hercai, yayınlandığı ilk dönem ilgi çekmiş ardından reytingler düşüşe geçmişti. Dizinin yayın günü ilk önce Cuma gününden Pazar gününe alındı, ancak reytinglerde yükseliş yakalayamayan dizi final kararı aldı.

HERCAİ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.

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