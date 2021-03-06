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HaberlerGündemHERKESİ AĞLATTI! Son dakika: 7 yıl sonra ilk adım! Mutluluktan ağladı!
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7 yıl sonra ilk adım! Mutluluktan ağladı!

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Gülay ve Cengiz Anılır çiftinin Serebral Palsi (SP) hastası olan çocukları Halil Efe'ye (7),hayırseverlerin desteğiyle özel aparatlı yürüteç alındı. Yürüteç desteğiyle ilk kez ayakta durmayı başarınca ailesi sevinç çığlığı attı, Halil Efe de mutluluktan ağladı

HERKESİ AĞLATTI! Son dakika: 7 yıl sonra ilk adım! Mutluluktan ağladı!
7 yıl sonra ilk adım! Mutluluktan ağladı!
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DHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Gülay-Cengiz Anılır çiftinin 3'üncü çocukları Halil Efe, 8 aylıkken dünyaya geldi. Konuşamayan, emekleyemeyen ve ellerini hareket ettiremeyen Halil Efe, ailesi tarafından doktora götürüldü; ancak uzun süre teşhis konulamadı.

UZUN SÜRE SONRA TEŞHİZ KONDU

DHA'da yer alan habere göre anne Günay Anılır, Halil Efe'ye zeytinyağıyla masaj yapmaya başladı. Her gün özel bakım yapan Anılır, oğlunun kaslarını çalıştırabilmesi için kendi çapında fizik tedavi uyguladı. Halil Efe, bu sayede az da olsa ellerini hareket ettirebildi. Uzun süre sonra Halil Efe'ye, SP hastalığı teşhisi konuldu.

DERNEKLER HAREKETE GEÇTİ

Gülay Anılır'ın, oğlunun yürümesini görmek istediği çağrısı, karşılık buldu. Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ile Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği, Halil Efe Anılır'ın ayakta durabilmesi, adım atabilmesini sağlayacak özel aparatlı walker satın alınması için harekete geçti.

ÖZEL APARAT İMAL EDİLDİ

Federasyon genel başkanı Mete Kaçar ve dernek başkanı Güldane Kaya ile yardımcısı Gülesi Zor'un temasa geçtiği İstanbul'daki bir medikal firmasının görevlileri Antalya'ya gelip, Halil Efe Anılır'ın ölçülerini aldı. Firma, Küçük Anılır'ın düşmesini önleyecek, ayakta durmasını ve adımlarını atmasını sağlayacak özel aparatlı ve tekerlekli walker imal etti.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Federasyon ve dernek yöneticileri ile firma görevlileri, Anılır ailesinin kapısını bir kez daha çalıp, Halil Efe Anılır'ın ayaklarının üzerine basarak dik durmasını sağlayacak özel aparatlı yürüteci teslim etti. İlk deneme sırasında küçük Anılır'ın ayakta dik durup adımını atması büyük heyecana neden oldu. Halil Efe'nin küçük adımla da olsa yürümesi sırasında duygulu anlar yaşandı.

15 BİN LİRAYA MAL OLDU

Dernek başkan yardımcısı emekli öğretmen Gülesi Zor, "Anne Gülay, çocuğu kucağında karşıma çıkmıştı. Çocuğunun yürüyemediğini, imkânsızlıktan dolayı yeterince fizik tedavi göremediğini, yürüteç bile satın alamadıklarını anlatmıştı. Bir anne olarak yüreğim parçalandı. Konuyu federasyon ve derneğimize ilettim, özel bir aparat yapılması için yardım kampanyası başlattık. 15 bin liraya mal olan yürüme aparatını Halil Efe'ye kazandırdık. Çok huzurluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız" dedi.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR

Federasyon genel başkanı Mete Kaçar ise "Engelli çocuklarımızın, gençlerimizin, yetişkinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çaba gösteriyoruz. Bugün de Anılır ailesini, biricik yavrularını sevindirdik. Küçük Halil Efe Anılır'ın ayakta durabilme, adım atabilme hayalini gerçekleştirmiş olduk" dedi. Mete Kaçar, katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

YETERLİ TEDAVİ ALAMADI

Halil Efe Anılır'ın annesi Gülay Anılır, ekonomik sıkıntılardan dolayı çocuğunun yeterince fizik tedavi göremediğini belirterek, şöyle konuştu:

"KUVÖZE BİR SÜRE KONULMALIYDI"

"Halil Efe, 8 aylık dünyaya geldi. Hastanede kuvöze konulup bir süre kalması gerekirken, maalesef konmadan bize teslim edildi. Bu yüzden felç geçirmiş. Bir süre sonra ayaklarını, kollarını, başını hareket ettiremediğini fark ettik. En az bir yıl fizik tedavi görmesi gerekiyordu. İmkansızlıklar yüzünden tedavi göremedi. Halil Efe bugün 7 yaşında. Kapı önünde koşuşturan çocukları görünce heyecanlanıyor, ne yazık ki ayağa kalkamıyor. Akranları gibi koşarak oynayamadığı için de üzülüp ağlıyor.

"GÜÇLÜKLE DE OLSA ADIM ATABİLECEK"

Hep yerde oturarak, sürünerek oyuncaklarıyla oynuyor. Babası taksicilik yapıyor, yeterince kazanamıyor. Ben de çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için örgü çanta imal ediyorum, çevreme satıyorum. Uluslararası Tüm Engelliler Yaşlılar Kimsesizler Federasyonu ile Leman Gebizli Tüm Engelliler Yaşlılar ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği'nin yöneticileri karşımıza çıktı, Halil Efe'yi sahiplendiler. Hayırseverlerin desteğiyle özel aparatlı yürüteci oğluma kazandırdılar. Aparatlar sayesinde Halil Efe ayakta dik durabilecek, güçlükle de olsa adımını atabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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