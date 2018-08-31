Hermannstadt - Gaz Metan Medias maçı ne zaman?

Hermannstadt ve Gaz Metan Medias, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi Hermannstadt 7 puanla 10. sırada, Gaz Metan Medias 8 puanla 8. sırada bulunuyor. Hermannstadt, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Gaz Metan Medias, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 353 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Hermannstadt kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Gaz Metan Medias sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler.

Hermannstadt son hafta oynanan Gaz Metan Medias maçında 2-3 kazandı.

Gaz Metan Medias ise Hermannstadt karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Hermannstadt, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Hermannstadt, kendi sahasında 6 gol attı, 1 gol yedi.

Gaz Metan Medias ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gaz Metan Medias, 1 gol atarken 3 gol yedi.

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