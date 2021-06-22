HES kodu uygulaması kaldırılacak mı sorusu gündemde. Kabine toplantısı sonrası hakkında en çok arama yapılan konu ile ilgili resmi açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi...

HES KODU KALDIRILIYOR MU?

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan biri de HES kodu uygulamasının devam edip etmeyeceğiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya açıklık getirdi.

Erdoğan'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir.