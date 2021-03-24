HES kodu sadece seyahatlerde değil bundan sonra ÖSYM sınav başvurularında ve devlet kurumlarında istenecek. İçişleri Bakanlığı'nın 81'ile gönderdiği genelgeye göre, şehir içi toplu ulaşım araçlarında,kamu ve özel konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirilmiştir. HES Kodu almayan vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ve kamu/özel hiç bir konaklama tesisinden faydalanamayacaktır. Peki, süresiz HES kodu nasıl alınır? HES kodu alımı ile ilgili detaylar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-devlet üzerinden HES kodu alma

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS ile HES kodu alma

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

ÖSYM SINAVLARINDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde başkanlık tarafından uygulanacak sınavlara başvurularda HES kodu isteneceğini duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, başkanlığımızca uygulanacak sınavlara başvurularda sizlerden HES Kodu bilgisi istenecektir" dedi.

AVM'LERDE HES KODU ZORUNLULUĞU

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, "Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir" diyerek AVM'lerde hes kodu zorunluluğu getirildiğini duyurdu.