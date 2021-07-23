HES santralini besleyen sulama kanalı patladı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi Kozluk mevkiindeki HES santralini besleyen sulama kanalı patladı. Patlayan sular bir aracı sürüklerken, bazı evleri su bastığı bildirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (MASKİ) yapılan açıklamada, “Gündüzbey Kozluk mevkiinde bulunan Keklicek HES santralini besleyen sulama kanalının patlaması neticesinde KAPTAJ tesisimizde sel baskını yaşanmıştır. Tedbir amaçlı ana kaynaktan sular kesilerek, gerekli temizleme ve tahliye çalışmaları başlatılmış olup, çalışmalar devam etmektedir” denildi.

"TEHLİKE YAŞAYAN BİR PROBLEMİMİZ YOK"

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Çat Barajı’ndan beslenmekte olan Keklicek HES’in sulama kanalı, dört bloğun devrilmesi sonucu kanaldan akan suyun yamaçtan aşağı tarafa aktığını ifade ederek, bunun sonucunda da gerek bazı bahçe ve evlerde gerekse de şehrin içme suyunu temin eden Kaptaj’ı su bastığını ifade etti.

Karataş, biriktirme havuzuna suyun dolması nedeniyle acilen şehre geçen suların vanalarını kapattıklarını kaydederek, “Suyu tahliye ettik. Ciddi bir hasar oluştu, bizde acilen ilk iş olarak vatandaşlarımızın suyunun kesilmemesi adına tedbirlerimizi aldık. Şuan kısmen temizlik işlerini yaptık. Yarım saat içerisinde tekrar sisteme su vereceğiz. Klorlama işlemlerini başlattık. Bizim su şebekesiyle alakalı vatandaşlarımıza bir sıkıntıyı yansıtmadan bu tehlikeyi atlatmış olacağız” dedi.

“Mevcut depolarımız yeterince doluydu. Bu depolar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu suyu sağlıyor” diyen Karataş, şunları söyledi:

“Tabii sahada epeyce bir hasar oluşmuş. Gerek vatandaşlarımızın evleriyle alakalı gerekse de Kaptajla alakalı çalışmalarımızı iş makinalarımızla yapıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyorlar, inşallah toparlayacağız. Buradaki tek tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Vatandaşlarımızın canı yanmadan bu sıkıntı atlatıldı. Vatandaşlarımızın evlerine bir miktar bulanık su gitmiş olabilir, tehlike yaşayacak bir problemimiz yok. Klor miktarı ayarlandı, içme suyu ile endişe duyulacak bir durum yok.”