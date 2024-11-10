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        Haberler Televizyon Heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        Heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Gülnaz, Zehra'dan daha cilveli olmasını istiyorken Bora ile Ayça'nın durumunun ne olacağı merak konusu oluyor. Filiz evi terk ediyorken Hasan'a "Biz bittik" demesi tanıtıma damga vuruyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2024 - 20:47 Güncelleme: 10.11.2024 - 20:47
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        SHOW TV’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı.

        Sandık Kokusu’nun 34. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Tanıtımda Gülnaz, Zehra’dan daha cilveli olmasını istiyorken Bora ile Ayça’nın durumunun ne olacağı merak konusu oluyor. Filiz evi terk ediyorken Hasan’a “Biz bittik” demesi tanıtıma damga vuruyor.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 33. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ayça, Karsu’nun Bora ile birlikte davete gitmesini kıskanırken Karsu da nispet yaparak ortamın ve gecenin güzelliğini anlattı. Gülnaz, Ekrem’e değil İstanbul’a sevdalandım yalanını söylerken Filiz buna inanmayarak daha da üstüne gitti. Bu yaptığından sonra Filiz’e iyice bilenen Gülnaz, intikam yeminleri ederken planını gerçekleştirmek için ilk adımını memleketten misafir getirerek başlattı. Rahim’e olan parayı iki gün içinde ödemek zorunda ola Reha, imza için Karsu’yu ikna etmeye çalışırken çabası sonuçsuz kalınca evi zararına satmaya karar verdi. Artık Lale’nin evinde yaşamaya başladılar. Diğer taraftan Hande, Mete ile gizli gizli görüşmeye devam etti. Kıvanç’ın Lale’yi mekanına çağırdığını ve Bora’nın da geleceğini duyan Ayça kendince bir plan yaptı. Hasan, Filiz’e eski estetik doktorundan çiçek gelmesinden dolayı sinirlenirken, Hasan’ın bu tavrı Filiz’in kalbini kırdı. Filiz’in kalbini kırdığını anlayan Hasan, kıskandığını söyleyerek özür diledi. Filiz de Hasan’a çiçek yollayarak kalbini geri kazandı. Bora kulüpte eğlenirken kızların yoğun ilgisinden kurtulmak için Ayça’dan yardım istedi. Bunu fırsat bilen Ayça, Bora ile daha fazla yakınlık kurdu ve gece Bora’nın evinde kaldı. Geceyi Bora’nın misafir odasında geçiren Ayça, istediğini elde edememenin hayal kırıklığını yaşadı. Ancak çalışmak için Bora’nın yalısına gelen Karsu’ya geceyi Bora’yla geçirmiş izlenimi vererek Karsu’yu kıskandırdı. Polisler, Hasan’ın odasını dinlemeye devam ederken hala işlerine yarar bir ses kaydı duyamadılar. Irmak, Kıvanç’a olan duygularını itiraf etmeyi planlarken Kıvanç’ın başka bir kızla olacağını duyunca hayal kırıklığı yaşadı. Gülnaz’ın, Hasan’ın eski aşkı Zehra’yı misafir olarak çağırdığı ortaya çıkarken Hasan, Zehra’yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. Hasan gerçeği Filiz’den saklamaya çalışırken Zehra, Hasan ile yalnız konuşmak istedi. Filiz’in yanlarına gelmesiyle yarıda kalan sohbeti duyup duymadığı merak uyandırdı. Bora akşam yemeği için Ayça’yı eve çağırırken, Karsu da kendisine lazım olan dosyayı Bora'nın yalısında unuttu. Karsu, Sıdıka'dan Bora’ya geleceğini söylememesini istedi. Bora'nın evinde elektrikler kesilirken, Karsu'nun da eve girdiğinde telefonunun şarjı bitti. Bora’nın karanlık içinde bir anda gelerek Karsu’yu öpmesi bölüme damgasını vurdu.

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        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez’in oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde; Özge Özpirinçci (Karsu), Demet Akbağ (Filiz), Engin Öztürk (Bora), Necip Memili (Reha), Meriç Aral (Irmak), Serkay Tütüncü (Kıvanç), Gözde Seda Altuner (Gülnaz), Seda Türkmen (Lale), Sercan Badur (Mert) ve Nesrin Cavadzade (Ayça) ve Uğur Yücel (Hasan) gibi başarılı isimler buluşuyor.

        'Sandık Kokusu', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.

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