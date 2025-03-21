Hiçbir şeye odaklanamıyor, sindirim sorunlarından kurtulamıyor musunuz? Vücudunuzun üzerinde dolaşan kara bulut "stres" olabilir!

İnsan var olduğu günden beri stres de var. Özellikle modern çağın gündelik yaşam pratiklerinde stresle yaşamak hayatımızın neredeyse bir parçası haline geldi. Ancak bu kadar çok stresli hissetmenin sağlığımız üzerindeki etkileri azımsanacak etkiler değil. Kısa vadede mutsuz ve gergin hissetmemize yol açtığını zannetsek de uzun vadeli stres, daha ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. İşte stresin vücudumuza etkileri...

Sürekli stresli olmak, bağışıklık sistemini zayıflamasına ve vücudunuzun hastalıklara karşı savunmasız hale gelmesine olanak tanır. Stresli olduğunuzda vücudunuz karşılaştığı enfeksiyonlarla mücadele etmekte zorlanır. Kolay hasta olursunuz ve iyileşmeniz de uzun sürer.

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Yoğun stresli zamanlarda kalp atış hızı artar bu da kan basıncının yükselmesine neden olur. Yoğun ve uzun süreli strese maruz kalanların hipertansiyon ve kalp hastalıklarına yakalanma olasılığı artar. Stres aynı zamanda damarların daralmasına neden olarak kan akışını zorlaştırabilir.

Sürekli strese maruz kaldığınızda vücudunuzun sindirim sisteminde aksaklıklar meydana gelir. Gastrit, hazımsızlık, reflü, mide ekşimesi ve ülser gibi mide- bağırsak rahatsızlıklar stresli zamanlarda tetiklenir ve ilerler. Stres vücudu asidik bir hale getirir. Bu da sindirim sistemi iltihaplanmalarına yol açan başlıca nedenlerden biridir.

Stresli olduğunuzda sürekli gergin hissetmeniz psikolojik değildir. Stres, fiziksel anlamda da kaslarınızın gerilmesine yol açar ve bu sürekli gergin hissetme durumu baş ağrılarınızın artmasına, boynunuzun tutulmasına ya da sırt ağrıları yaşamanıza yol açar.

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Stresin bunlara ek olan ağız kuruluğu ve aşırı terleme gibi fiziksel özelliklerinden sonra en sık gözlenen yansımalarından biri de zihinsel ve duygusal aksaklıklardır. Vücudumuzdaki pek çok kronik hastalıkta olduğu gibi pek çok psikolojik sorunda da karşımıza çıkan ilk şey elbette strestir. Uzun süreli yoğun strese maruz kalmak vücudumuzda olduğu gibi beyindeki kimyasal dengenin de bozulmasına neden olur.

Beynimizdeki kimyasal denge özellikle bilişsel becerilerimizi sürdürebilmek için oldukça önemli bir yerdedir. Kronik streste hafıza kayıpları, dikkat dağınıklığı ve odaklanamama ya da öğrenme zorluğu gibi aksaklıklar yaşanabilir.