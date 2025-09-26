Hidayet Türkoğlu: Bu takım bizi uzun yıllar gururla temsil edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansı'nın Spor Masası programına katıldı.

Başkan Türkoğlu, AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen programda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci olduğu 2025 Avrupa Şampiyonası'nın (EuroBasket 2025) ardından kendisini iyi hissettiğini aktaran Türkoğlu, "Sohbetlerde ve diyaloglarda hala kaçan şampiyonluğu anlatmaya çalışıyoruz. Herkes kupayı bizim hak ettiğimizi söylüyor. İlk günden itibaren bizlere destek olan, dualarını eksik etmeyen, arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç, bizim kolay unutabileceğimiz bir süreç değil. Uzun yıllardan sonra gelen bir başarı da var. Artık yavaş yavaş bu başarıyı kabullenmemiz ve bundan sonra özellikle milli takımlarda aynı performansı sergileyecek adımlar atmamız gerekiyor. Bir sonraki milli maça kadar konuşacağımız ve kolay kolay unutamayacağımız bir turnuva oldu. Final maçında son 2 dakikaya kadar öndeydik. Bizim çocuklar o ana kadar inanılmaz performans sergiliyordu. Çocuklarımız için büyük bir tecrübe oldu. İnşallah kasım ayında başlayacak pencerelerde hem bu istek ve arzuyu hem de çıkışı devam ettireceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

"12 Dev Adam"ın Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nda ikinci olduğunu hatırlatan Türkoğlu, "Bu başarı, diğerlerine göre daha anlamlı. Diğer kazandığımız iki başarıyı ülkemizde organize edilen Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda elde ettik. Yönetim olarak her zaman doğru bildiğimizi yapmak için elimizden geleni ortaya koyduk. Sonunda sahada hocamızın liderliğinde sporcular performans sergiliyor. Kıl payı kaçırdığımız çok maçlarımız oldu. Ancak bu sene başka bir ülkede bu başarının gelmesi bizi daha da gururlandırdı. Çocuklarımızın yazdan başlayan hazırlıklarla Letonya'da ilk günden itibaren böyle bir turnuva geçirmesi çok anlamlı ve değerliydi. Şu anki sporcularımızın öz güveni de artmıştır. Önceden ülkemizde oynadığımız için seyirci avantajıyla kendimize güvenimiz yüksekti. Artık bunu da kırdık. Dünyanın neresinde oynarsa oynasınlar bizim çocuklar aynı performansı sergileyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"TURNUVA ÖNCESİNDE HEP ÇEYREK FİNAL HEDEFİNİ DİLE GETİRDİM" TBF Başkanı Türkoğlu, EuroBasket 2025 öncesinde ilk hedeflerinin çeyrek final olduğunu söyledi. Çeyrek finale çıkmalarının ay-yıldızlı ekip için kırılma anı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Turnuva öncesinde hep çeyrek final hedefini dile getirdim. Yıllardır son 16 maçları hep bizim için riskli olmuştur. O yüzden turnuvaya giderken çeyrek finali hedefledim. Çeyrek finale kaldıktan sonra sizin diğer 7 takımdan hiçbir farkınız olmuyor. O zaman herkes eşit seviyede oluyor. Ancak bizim tecrübe olarak oralarda, o maçları oynamamız gerektiğine inanan biriyim. Çeyrek finale ulaşınca moral ve motivasyon olarak daha iyi durumda olacağımızı düşünüyordum." şeklinde görüş belirtti. Türkoğlu, A Milli Takım'ın EuroBasket 2025 sonrasında FIBA dünya sıralamasında 15 basamak birden yükselerek 12. sıraya çıkmasıyla ilgili şunları kaydetti: "Turnuvalarda maç kazandıkça sıralamanız yükseliyor. Bu sene yükselen grafiğimiz neticesinde buraya geldik. Çocuklarımıza bunu inandıran hocamız Ergin Ataman'a teşekkür ediyorum. Hocamız, başta kendisi bu çocuklara inandı. Sonunda performansı sergileyen sporcularımız ama bu süreçte malzemecimizden, doktorlarımıza, fizyoterapistimizden masörlerimize kadar herkesin çok büyük payı var. Yönetim olarak tek amacımız onların en iyi performansı sergileyecek imkanları sağlamaktı. Hem saha içinde hem de saha dışında inanılmaz bir atmosfer oluşturuldu. Sporcularımız da milyonları gururlandıran bir sonuç elde etti. Kendimizi sadece bu sürecin bir parçası olduğumuz için şanslı hissediyoruz." "BU TAKIMIN BİZİ UZUN YILLAR GURURLA TEMSİL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM" Başkan Türkoğlu, genç oyuncuların uzun yıllar A Milli Takım formasıyla Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını dile getirdi. Altın madalyayı küçük farkla kaçırdıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak, bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız her süreçte bizi arayarak takımımızın yanında olduğunu söyledi. Onlara şükranlarımı, saygılarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Biz olaya biraz daha yakındık ve takıma temas edebiliyorduk. Kolay bir süreç değildi. Oradaki heyecanımız, isteğimiz ve arzumuzla gurur duyuyorduk. Finale hak ederek geldik ancak sporda bunlar oluyor. Nüanslarla kaybettiğimiz altın madalya var. Bunu, gelecekteki başarıların başlangıcı olarak nitelendiriyorum. Genç bir kadroya sahibiz. Majör bir sakatlık olmadığı sürece bu takımın bizi uzun yıllar gururla temsil edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNİK EKİBİMİZLE YOLA DEVAM EDİYORUZ" TBF Başkanı, Ergin Ataman başantrenörlüğündeki teknik ekiple yola devam ettiklerini söyledi. Bundan sonraki turnuvalarda benzer başarıları tekrarlamak istediklerini aktaran Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hem bu jenerasyon hem de arkalarında geleceklerle uzun yıllar bu seviyelerde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu başarabilecek teknik kadroya ve sporculara sahibiz. Her organizasyon bizim için hedef olacaktır. Kasım ayında başlayacak Dünya Kupası'na katılım maçları çok önemli. Milli takım olarak ülkemizi büyük organizasyonlarda temsil etmemiz gerek. Bu maçlardan güzel sonuçlar alıp 2027'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda ülkemizi gururla temsil edecek bir kadroyla boy göstermek istiyoruz. Turnuvalarda her şey olabiliyor. Avrupa Şampiyonası'nda birçok kişi bu noktaya gelebileceğimizi düşünmüyordu ama çocuklarımız herkesi gururlandıracak bir başarı elde etti. Bunun devamının geleceğine inanıyoruz. Teknik ekibimizle yola devam ediyoruz. Alttan gelecek genç oyuncular bizi daha da güçlendirecektir. Tek isteğimiz bu tip organizasyonlara gitmeden majör bir sakatlığın bizi yalnız bırakmaması. Sporcularımızın kendilerine olan güveni ve takımlarında alacakları süreler artacaktır. Basketbol anlamında her geçen gün daha iyiye gidiyoruz." "ALPEREN ŞU ANDA ÜLKEMİZİN GURURU" Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün ülkenin gururu olduğunu belirtti. Genç yaşına rağmen EuroBasket 2025'e damga vuran Alperen'i "Gurur" olarak nitelendiren Türkoğlu, "Alperen, şu anda ülkemizin gururu. Bu yaşta NBA'de elde ettiği başarıların üstüne Türk spor tarihinin şu ana kadar atılmış en büyük kontratına imza atmış birisinin bu yaşta bu olgunluğu göstermesi, milli takımı bu derece sahiplenmesi bizim için çok değerli. Gerek o gerekse etrafındaki genç oyuncular uzun yıllar bu formayı taşıyacağı için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu tarz yeteneklerin ülkesinde milli takımın bir parçası olmayı istemesi çok anlamlı. NBA'deki performansıyla zaten gurur duyuyorduk ama milli takımı sahiplenmesi, liderlik anlamında ön plana çıkmasıyla gurur duyuyoruz." diye konuştu. "2025 YILI TÜRK BASKETBOLUNUN ZİRVESİ" Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun 2025 yılında tarihinin zirvesine çıktığını söyledi. Hem milli takımlar hem de kulüpler düzeyinde önemli başarıların alındığını vurgulayan Türkoğlu, "Milli takımlar anlamında uzun yıllar beklediğimiz bir başarıydı. Kulüplerimizi kutlamak istiyorum. Son yıllarda hem kadınlarda hem de erkeklerde kulüplerimiz Türk basketbolunu çok iyi temsil ediyordu. Avrupa'nın en büyük 4 kupasını kazandık. Bu sene Avrupa Ligi kupası Fenerbahçe Beko tarafından ülkemize getirildi. Galatasaray, FIBA organizasyonunda final oynadı. Milli takımlarda da kıl payı şampiyonluğu kaçırdık. Hem kulüpler hem de milli takımlarda gelen başarı, 2025 yılını Türk basketbolunun zirvesine taşıdı." ifadelerini kullandı.