HIFK Helsinki - Haka karşılaşma önü

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. HIFK Helsinki, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü Haka takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:30. 33 puanlı HIFK Helsinki 3. sırada bulunuyor, Haka 29 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi HIFK Helsinki, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Haka son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 751 kodlu maçta; İddaa oynayanlar HIFK Helsinki kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Haka sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

HIFK Helsinki son haftadaki Klubi 04 müsabasında 1-3 kazandı.

Haka, Jaro karşılaşmaında 1-0 kazandı.

HIFK Helsinki, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 7 gol yedi.

Haka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Haka, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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