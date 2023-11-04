Alev alan teknesinde yanarak öldü!
Antalya'nın Kaş ilçesinde, alev alan teknenin sahibi 32 yaşındaki Ali Aslan, yanarak hayatını kaybetti. Aslan'ın annesi, "Oğlum, nasıl gidersin" diye gözyaşı dökerek, cenaze aracının peşinden ayrılmadı
Antalya'da, Kalkan Yat Limanı'nda bulunan Ali Aslan'a (32) ait tekne gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
VATANDAŞLAR YANGINI BİLDİRDİ
AA'da yer alan habere göre çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
TEKNEDE CESEDİ BULUNDU
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların uğraşı sonucu alevler söndürüldü. Teknede inceleme yapan polis ekipleri, yanmış bir ceset buldu.
KİMLİK TESPİTİ YAPILDI
Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cesedin Ali Aslan'a ait olduğu tespit edildi. İncelemenin tamamlanmasının ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Buradaki işlemlerin ardından Aslan'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi.Aslan'ın annesi, "Oğlum, nasıl gidersin" diye gözyaşı dökerek, cenaze aracının peşinden ayrılmadı.