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Hindistan Batı Bengal'de seçim merkezlerinde beş kişi öldü

Hindistan’ın nüfus bakımından dördüncü büyük eyaleti Batı Bengal’in iki sandık merkezinde seçimle ilgili yaşanan olaylar sonrasında açılan ateşte beş kişi öldü.

Hindistan Batı Bengal'de seçim merkezlerinde beş kişi öldü
Genel

Hindistan'ın Batı Bengal bölgesinde olan Coach Beher'de seçim merkezinde çatışma çıktı. Büyüyen olaylara bölgedeki ikinci bir seçim merkezindeki yaşanan olaylar daha eklendi. Sandıkta oy kullanan seçmenlere kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Çatışmalara neyin sebep olduğuna dair net bir bilgi olmadığını söyleyen polis konuyla ilgili araştırmaları sürdüreceğini ifade etti. Hindistan’da seçim şiddeti yeni bir mesele değil benzer olaylar 2014 yılında da yaşanmıştı.

Hindistan’da yerel seçimler nasıl yapılıyor?

Hindistan’da seçimler yedi farklı aşamadan geçiyor. Seçim kurulunca 29 eyalette ve 7 bölgede seçim organize ediliyor. Ülkenin federal devlet yapısı gereği eyalet kendi hükümetine ve parlamentosuna sahip. Parlamenter sistemin hâkim olduğu ülkede Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi iktidarı temsil ediyor. Partisiyse Bharatiya Janata Party (BJP Halk Partisi).

ABC’nin haberinde bölgede çıkan olayların Batı Bengal Başbakanı Mamata Banarjee’den iktidarı almak için çabalayan BJP Hindistan Halk Partisi ile ilgili olabileceği belirtiliyor.

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