Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından dış politikasında köklü değişikliğe giderek Finlandiya ile beraber NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç'in Türkiye adına onay süreci, TBMM'nin onayının ardından kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmi olarak tamamlandı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır." ifadelerine yer verildi.

İsveç Başbakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Başbakan, "Üyeliğimizde önemli bir kilometre taşına ulaştık" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de Twitter paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin (İsveç'in NATO üyeliği) karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı." değerlendirmesinde bulundu.