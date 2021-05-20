Hindistan'da can kaybı günler sonra 4 binin altında! 0:00 / 0:00

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden Hindistan'da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte ölenlerin sayısı 4 binin altına indi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 874 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı 287 bin 122’ye ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 276 bin 110 Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 25 milyon 772 bin 440'a yükseldi.

Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, dün, 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Ülkede günlük vakalar ise zirve noktasına çıktığı 7 Mayıs'tan bu yana azalma eğilimine girdi. Günlük vakalar son 4 günde 300 binin altında indi.

HİNDİSTAN'IN BÜYÜK KENTLERİNDE SALGIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin 22 Nisan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 26 bini aşarken son 24 saatte görülen vaka sayısı 3 bin 846 olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 12 milyon 500 bin nüfuslu Mumbai'de ise 4 Nisan'da 11 binden fazla vaka görülürken bu sayı son bir günde 2 binin altına düştü.

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının, belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

AŞILAMA KAMPANYASI

Hindistan'da 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyası kapsamında, Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" internet sitesinde yayımlanan son verilere göre, yaklaşık 185 milyon 191 bin 602 doz aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmazken, ülkenin en büyük aşı üreticisi Hindistan Serum Enstitüsü, aşı tedarikinde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor.